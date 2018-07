Washington teme que primavera árabe contagie palestinos

O secretário da Defesa dos EUA, Leon Panetta, disse no domingo que Israel está se tornando "cada vez mais isolado" no Oriente Médio por causa da deterioração de suas relações com Egito e Turquia, e também do tumulto político causado pela primavera árabe.

Panetta partiu para uma viagem de vários dias pelo Oriente Médio e Europa. Sua primeira parada foi em Israel, onde ele tem alertado líderes israelenses e palestinos que as condições são muito favoráveis à instabilidade se eles não retomarem as negociações de paz em breve.

As relações de Israel com Egito e Turquia - antes os seus principais aliados na região - sofreram desgaste desde o início dos movimentos pró-democracia no mundo árabe. Ao mesmo tempo, o governo Obama lutou para convencer Israel e a Autoridade Palestina a retomar as negociações, enquanto ambos se mostraram cada vez menos flexíveis. No domingo, Israel concordou com uma proposta feita por mediadores internacionais para reabrir as negociações de paz depois que os palestinos reagiram positivamente a um novo plano.

Em Israel, Panetta deve se reunir com o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e outros representantes. Ele planeja também uma viagem ao Cairo para visitar Mohammed Hussein Tantawi, chefe da junta militar que governa o Egito.

"No momento, com tantas mudanças ocorrendo, são muitos os pontos de atrito", disse Panetta. "O mais importante para Israel agora é tentar desenvolver laços melhores com todos esses países vizinhos, para que ao menos eles possam se comunicar entre si em lugar de levar tais questões às ruas." Manifestantes egípcios invadiram a embaixada israelense no Cairo no mês passado. Quando as forças egípcias reagiram com lentidão para garantir a proteção dos funcionários da embaixada, o ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, pediu a Panetta que interviesse.

Panetta disse que tentaria convencer os lados a aceitar a mais recente tentativa de retomar as negociações, apoiada por EUA, União Europeia, ONU e Rússia. A proposta pede que israelenses e palestinos cheguem a um acordo em um ano. Se não houver progresso em breve, funcionários do governo americano temem que as manifestações de rua nos países abalados pela primavera árabe possam chegar aos territórios palestinos, que têm se mantido em relativa calma.