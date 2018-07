Site tem guia de múmias dos regimes comunistas

O site Atlas Obscura compilou em um guia todas as informações para um turismo macabro: o guia de múmias de regimes comunistas. O endereço tem informações sobre todos os líderes que foram embalsamados e estão em exposição para o público nos países de origem. Começando por Lenin, o roteiro também inclui Mao e Ho Chi Minh.

MILITARY.COM

Militares coreanos são punidos por homofobia

O Exército da Coreia do Sul puniu três coronéis acusados de comportamento homofóbico. Os militares filmaram um "quadro humorístico" ridicularizando homossexuais e as regras internas que os protegem de discriminação na Forças Armadas.

EL PAÍS

Primeira foto de Madri é leiloada por 32 mil

A primeira foto de uma paisagem de Madri foi leiloada online e arrematada por 32 mil. A imagem foi feita entre 1840 e 1850 usando a técnica de daguerreótipo - precursora da fotografia. O comprador foi um representante da Universidade de Navarra.

AMERICANA

US$ 32 bi é o gasto dos Estados Unidos desde 1995 em um programa de armas abandonado recentemente. Entre os projetos, o de modernização do helicóptero Comanche custou US$ 6 bilhões

DISINFORMATION

CDC tem alerta contra "apocalipse de zumbis"

O Centro de Controle de Epidemias (CDC) dos Estados Unidos tem em sua página na web um alerta contra "apocalipse zumbi". Em tom de humor, a página oficial do órgão avisa o que deve ser feito caso a situação de filme de terror aconteça na vida real.