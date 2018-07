HUFFINGTON POST

Polícia salva cadela que levou 40 tiros em Malta

A polícia da cidade de Birzebbuga, na Ilha de Malta, resgatou com vida a pequena cadela vira-lata batizada de Star. A notícia seria banal se a filhote não tivesse levado 40 tiros antes de ser enterrada viva pelo agressor. O focinho da cachorra ficou para fora da terra e ela foi encontrada e salva por policiais que investigavam outro crime na região.

THE TELEGRAPH

Os Middletons venderão artigos de Justin Bieber

A família de Kate Middleton, recém-nomeada Duquesa de Cambridge ao se casar com o príncipe William, conseguiu autorização para vender artigos relacionados ao cantor Justin Bieber. A irmã de Kate, Pippa, é quem leva à frente os negócios da família.

LE MONDE

França em alerta contra "cigarros eletrônicos"

A agência de saúde pública do governo francês alertou a população contra os chamados "cigarros eletrônicos". Os dispositivos têm um formato igual ao do cigarro comum, mas emitem um vapor sem nicotina. Ainda assim, a agência vê perigo no uso.

AMERICANA

US$ 43 milhões

é o preço da casa mais cara à venda na cidade de Greenwich, Connecticut. A mansão tem 6 suítes e a piscina vira um salão de baile. A única coisa que o casarão não tem é um comprador

YONHAP

Militares sul-coreanos recebem spam do Norte

As acusações de que a Coreia do Norte desenvolve armas nucleares contra o Sul deram lugar a algo mais inusitado esta semana. Oficiais do Exército sul-coreano acusaram militares do país rival de inundarem suas caixas de e-mails com spam e vírus.