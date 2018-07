Destilaria lança garrafa de uísque 100 mil libras

Para celebrar o aniversário de 60 anos do reinado de Elizabeth II, uma destilaria britânica resolveu lançar um uísque para bolsos parecidos com os da família real. Cada garrafa da série limitada "Diamond Jubilee Blended" custará 100 mil libras e apenas 60 delas serão produzidas. O vasilhame tem forma de diamante e o gargalo, detalhes em prata.

MILITARY.COM

Polícia prende ladrões de túmulos de veteranos

A polícia de New Jersey prendeu três homens que roubavam peças de metal em túmulos de veteranos da Guerra Civil americana. Os ladrões violavam as sepulturas e levavam medalhas de cobre e prata que adornavam os trajes de enterro dos combatentes.

THE NEW YORK TIMES

Número de roubos de cabelos cresce nos EUA

Outro tipo de roubo inusitado cresce nos Estados Unidos. Ladrões já chegaram a levar o equivalente a US$ 150 mil em cabelos humanos de um salão de beleza em Houston. As madeixas são vendidas para implante e o valor aumenta de acordo com o tipo.

MEXICANA

98,5%

dos crimes cometidos no México ficam impunes, segundo o Instituto Tecnológico de Monterrey. Em casos de violência contra mulheres apenas um em cada cinco é denunciado

THE GUARDIAN

Livro acusa Smurfs de ser racistas e stalinistas

Personagens de um dos desenhos animados mais famosos do mundo, os Smurfs agora estão sob suspeita. O professor universitário Antoine Buéno lançou em Paris um livro no qual acusa os pequenos azuis de racismo, stalinismo e antissemitismo.