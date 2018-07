Grafiteiros e pichadores pintam contra Kadafi

Os muros de Trípoli e outras cidades líbias viraram mais uma trincheira de protesto na primavera árabe. Grafiteiros e pichadores representam o ditador Muamar Kadafi como um tirano sanguinário a ser retirado do poder. Em um dos desenhos, Kadafi aparece à frente do ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, já retratado dentro de uma lixeira.

THE TELEGRAPH

Raio atinge cadetes da Força Aérea nos EUA

Um raio atingiu 77 cadetes da Força Aérea americana em treinamento na base de Shelby, no Mississipi. Os militares foram levados para um hospital da região e não houve mortes. O porta-voz da corporação declarou que apenas dois ficarão em observação.

LOS ANGELES TIMES

Los Angeles banirá as câmeras em semáforos

A polícia de trânsito de Los Angeles, no Estado americano da Califórnia, deixará de usar as 32 câmeras de fiscalização de semáforo da cidade. A instalação dos aparelhos foi muito criticada pela população e as autoridades resolveram desativá-las.

FRANCESA

630 milhões é o valor da multa aplicada contra o Estado pela Justiça francesa em um caso de propina na venda de equipamentos militares navais para a ilha de Taiwan. O crime ocorreu em 1991

CHINA DAILY

Disney investiga golpe com Mickey na China

A companhia Disney investiga um novo golpe aplicado em Pequim usando seu mais famoso personagem. Homens fantasiados de Mickey se oferecem para tirar fotos com crianças na região do estádio olímpico Ninho do Pássaro e cobram pela ação.