AUSTRIAN TIMES

Áustria desiste de vender montanhas

O governo austríaco suspendeu o plano de vender duas montanhas na Província de Tirol. Os montes Rosskopf e Rosse Kinigat, com cerca de 3 mil metros de altura cada, seriam leiloados para engordar o caixa público. A tentativa de entregar as áreas à iniciativa privada revoltou moradores e políticos do país. O valor estimado era de 121 mil euros.

ABC

Estado dos EUA proíbe venda do "kit suicídio"

A Assembleia do Oregon proibiu a venda do chamado "kit suicídio". O produto é formado por um saco plástico especial e instruções de uso para eutanásia - procedimento legal no estado. A proibição foi motivada pela morte de um jovem em depressão.

EXAMINER.COM

Mulher usa Facebook para contratar matador

London Eley, de 20 anos, usou o Facebook para contratar um pistoleiro que matasse seu marido. Ela anunciou que precisava de alguém para o crime e teve resposta de um rapaz de 18 anos. A mãe da potencial vítima viu a troca de mensagens e alertou a polícia.

AMERICANA

5,5 milhões

de toneladas foi a quantidade de lixo que Virgínia recebeu de outros Estados americanos no período de um ano. O governo estadual cobra pela armazenagem e a queima dos resíduos

LA RAZÓN

Chineses criam um site para relatar subornos

A população chinesa com acesso à internet pode ajudar a combater a corrupção de policiais e oficiais do governo via online. O site Wo Xinghuiliao reúne confissões anônimas de cidadãos que pagaram propina e os nomes das autoridades que as receberam.