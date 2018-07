Operários bascos fazem protesto nus em vídeo

Um grupo de operários do País Basco, no norte da Espanha, gravou um vídeo de protesto contra o fechamento da fábrica onde trabalhavam. Os trabalhadores ficaram nus e dançaram uma coreografia ao som de YMCA, música do grupo americano Village People, exigindo que a empresa voltasse atrás na decisão. A gravação virou sucesso no YouTube.

DER SPIEGEL

Hackers que roubaram Lady Gaga são presos

Os hackers que invadiram computadores de uma gravadora e roubaram músicas inéditas da cantora Lady Gaga foram presos na Alemanha. Os ladrões digitais, de 18 e 23 anos, podem ser sentenciados a 18 meses de prisão, caso sejam condenados.

WASHINGTON POST

Drogas são encontradas em veículo após um ano

Policiais tailandeses encontraram um carregamento de metanfetaminas em um carro apreendido. O veículo já estava no pátio da polícia havia um ano. Os agentes só encontraram as drogas depois de receberem denúncia de que estavam no estofamento.

AMERICANA

US$ 100 mil é o preço final estimado para um revólver que pertenceu ao lendário chefão gângster Al Capone em leilão que marcado para o dia 22. A arma é uma Colt calibre 38 fabricada em 1929