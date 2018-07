"Bunga-bunga" inspira jogo criado para celular

O Bunga-bunga, jogo erótico que ganhou fama por ser uma das diversões do premiê italiano, Silvio Berlusconi, virou um aplicativo para telefones celulares. Inspirado no jogo Angry Birds, o Angry Bunga permite que o jogador controle o personagem Berlusconi em busca de mulheres para suas festas. A primeira versão disponível tem 15 fases.

MSNBC

Aves de aeroporto vão virar comida nos EUA

As aves que atrapalham pousos e decolagens nos aeroportos de Nova York serão abatidas e usadas para alimentar sem-teto do Estado da Pensilvânia. O acordo foi fechado com a mediação do Departamento de Proteção Ambiental dos EUA.

RADIO FREE EUROPE

Justiça proíbe bandeiras soviéticas na Ucrânia

A Corte Suprema da Ucrânia proibiu o uso de bandeiras do Exército Vermelho soviético nas comemorações pelo fim da 2.ª Guerra. A bandeira não poderá ser hasteada nos prédios do governo, como queria o presidente ucraniano Viktor Yanukovich.

AMERICANA

30 militares da Força Aérea dos EUA foram expulsos de suas funções após serem pegos em exame toxicológico. Os cadetes haviam usado "spice", droga que simula os efeitos da maconha

THE TELEGRAPH

EUA pedem extradição de jovem por pirataria

A Justiça americana pediu a extradição de um jovem britânico que colocava à disposição links para download de programas de TV e filmes em seu site. Richard O"Dwyer, de 23 anos, está sujeito a pena de até 5 anos de prisão, caso seja julgado e condenado.