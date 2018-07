Rússia cobra Bulgária por pintura de estátuas

Um artista anônimo colocou a Bulgária em uma saia justa diplomática ao travestir como ícones pop as estátuas de soldados da antiga URSS expostas em Sofia. A intervenção transformou membros do Exército Vermelho em super-homem, Batman, Ronald McDonald e Papai Noel, entre outros. Moscou pediu a prisão dos responsáveis.

EL PAÍS

Holanda controla provedores de internet

A Câmara dos Deputados da Holanda proibiu provedores de internet de cobrar mais de clientes que usam serviços como Skype, prática comum na Europa. O Chile já havia tomado decisão semelhante em favor da chamada "neutralidade na rede".

BBC

Bombas em Berlim garantem empregos

Várias vezes por mês, o alemão Ralf Kirschnick desarma bombas deixadas em Berlim durante a 2.ª Guerra. Com a aceleração da construção civil na capital alemã, há mais explosivos encontrados e, consequentemente, mais trabalho.

NARCOTRÁFICO

US$ 1 bilhão o Banco Mundial vai emprestar a países da América Central

para gastos contra o crime organizado nos próximos dois anos. O banco já havia cedido US$ 200 milhões à região

CHINA DAILY

Duas horas menos entre Pequim e Xangai

Em uma semana, ir de Pequim a Xangai pelos trilhos tomará duas horas a menos. Os passageiros pagarão a partir de US$ 63 por trecho em um trem-bala que custou US$ 33 bilhões. O valor da passagem é 30% do preço médio de um voo entre as cidades.