Nasa recupera pedaço da Lua roubado

A Nasa, agência espacial americana, recuperou um pedacinho da Lua roubado há 40 anos. O material foi achado depois de aparecer em um leilão no Estado do Missouri, com lance mínimo de US$ 1 mil. O material teria sido retirado com fita adesiva de um cartucho de filme fotográfico que veio da Lua na primeira viagem tripulada, em 1969.

BBC

Argentina faz tijolos com cinzas de vulcão

Depois de semanas cercada pelas cinzas lançadas pelo vulcão chileno Puyehue, uma argentina transformou o material em tijolo. Moradora de um bairro pobre da cidade de Villa La Angostura, ela sonha em começar a produção em grande escala.

WASHINGTON POST

Criminalidade nos EUA é a menor em 20 anos

A criminalidade nos EUA caiu ao nível mais baixo em duas décadas, segundo o FBI. Os roubos e assassinatos caíram pela metade entre 1991 e 1998. A queda foi menos acentuada a partir do fim dos anos 1990, mas seguiu apesar da alta taxa de desemprego.

AMERICANA

US$ 38 milhões deixou para sua enfermeira uma nova-iorquina que morreu aos 104 anos. A mulher doou outros US$ 400 milhões e excluiu a família da herança

EFE

Russo come dinheiro para evitar flagrante

Um funcionário público russo comeu 35 mil rublos, cerca de R$ 1.970, em sete cédulas de 5 mil rublos cada, ao ser flagrado pela polícia quando cobrava propina. Ele recebia suborno para ignorar falhas no controle de incêndio em edifícios de Moscou.