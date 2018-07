SIDNEY MORNING HERALD

Vulcão chileno já afeta voos na Nova Zelândia

Depois de provocar transtornos no Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina, o vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle fez uma nova vítima, dessa vez do outro lado do mundo: a Nova Zelândia. No final de semana, vários voos domésticos e internacionais das companhias Wantas e Jetstar foram cancelados por causa das cinzas vulcânicas.

HAARETZ

Casal é preso por roubar relíquias de Auschwitz

Um casal de israelenses foi preso na Polônia acusado de furtar facas, colheres e garrafas de porcelana do campo de concentração de Auschwitz. Eles foram indiciados pela promotoria pública polonesa por furto de artefatos de importância cultural.

THE NEW YORK TIMES

Dono de time da NBA cogita presidir a Rússia

O magnata russo Mikhail Prokhorov, dono do New Jersey Nets, um dos times da NBA, se tornou o líder do partido russo Causa Justa, de olho na sucessão de Dimitri Medvedev. Ele diz que esperará as eleições legislativas para decidir se concorrerá.

IRLANDESA

30

pessoas ficaram feridas em um protesto contra o U2 na Irlanda. O grupo é acusado de evitar o país para não pagar imposto. "Vocês pagam imposto também", dizia uma faixa.

THE HUFFINGTON POST

Palin irá à estreia de filme sobre sua vida

A ex-governadora do Alasca Sarah Palin participará da estreia do filme Invicta, sobre sua carreira política. O filme será exibido em Iowa, primeiro Estado onde serão disputadas as primárias republicanas que definirão o candidato às eleições de 2012.