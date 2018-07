THE CONSUMERIST

Banco retoma casa de aposentado por engano

A crise imobiliária americana levou um banco a retomar a casa hipotecada de um aposentado na cidade de Tampa, no Estado da Flórida. Mas essa história é diferente de outras: o homem pagara todas as contas e não soube do caso até retornar de uma viagem e descobrir que agentes do banco já haviam limpado o lugar e jogado fora todos os pertences.

THE NEW YORK TIMES

Índia busca um carrasco para executar assassino

Com a segunda maior população do mundo, a Índia sofre com a falta de um profissional: o carrasco. Na Província de Assam, por exemplo, um condenado por homicídio em 2004 continua na cadeia por falta de alguém que aceite executar a sentença de morte.

CBS

Detento exige deixar de ser medicado em prisão

O acusado de atirar na deputada americana Gabrielle Giffords exige deixar de ser medicado na prisão. O advogado de Jared Loughner alega que o cliente não quer tomar antipsicóticos, que estariam sendo administrados à força pelos carcereiros.

AMERICANA

US$ 2 milhões

foi o valor alcançado por uma fotografia rara de Billy, The Kid, um dos mais famosos foras-da-lei americanos do século XIX. A imagem foi leiloada em Denver, no Estado do Colorado

EL PAÍS

"Air Cocaine" de Mali era chefiada por espanhol

A rota de tráfico internacional de drogas apelidada de "Air Cocaine", com base em Mali, era chefiada por um traficante espanhol. O grupo foi descoberto quando um de seus aviões, um Boeing 727, caiu durante um voo que havia partido da Colômbia.