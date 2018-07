BBC

Atriz é banida depois de interpretar pacifista

O governo de Mianmar proibiu a atriz Michelle Yeoh de retornar ao país depois de ter interpretado no cinema a líder pacifista Aun Suu Kyi. Michelle, nascida na Malásia, fez o papel da ganhadora do Nobel da Paz no filme The Lady - ainda não lançado e sem tradução para o português. Suu Kyi passou 15 anos em prisão domiciliar em Mianmar.

THE WASHINGTON POST

Mulher usa jatos de leite contra polícia nos EUA

Stephanie Robinette, de 33 anos, foi acusada por policiais do condado de Delaware, no Estado de Ohio, de espirrar jatos de leite materno contra vários deles. A mulher, que está em período de amamentação, foi parada quando dirigia embriagada e reagiu.

CBS

Mickey Mouse barbudo gera protestos no Egito

A imagem de um Mickey Mouse com barbar causou revolta entre grupos islâmicos egípcios. O desenho foi transmitido por uma rede de tevê cristã do país. Além do personagem principal de Walt Disney, a animação tinha uma Minnie com véu islâmico.

CHINESA

2 mil

estátuas de Mao Tse-tung foram esculpidas pelo artista chinês Wang Wenhai. Admirador do "grande timoneiro", o escultor se inspira nas frases ditas por Mao ao longo da vida

WIRED

EUA lançam um satélite espião de "baixo custo"

A era dos satélites espiões caros e pesados está chegando ao fim. Cientistas americanos lançam nessa semana um modelo que custa "apenas" US$ 100 milhões e pode ficar pronto em 30 meses. O ORS-1 também será mais leve e com maior vida útil.