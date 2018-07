Mexicano tenta escapar da prisão dentro de mala

Preso por tráfico de drogas, Juan Ramírez Tijerina tentou uma fuga espetacular da penitenciária mexicana de Chetumal com a ajuda da mulher. Em um dia de visita, Ramírez espremeu-se dentro de uma mala de viagem para tentar sair. O nervosismo da mulher chamou a atenção de policiais, que resolveram revistar a mala e acharam o traficante.

VILLAGE VOICE

Pet shop proíbe venda de filhotes para bêbados

A loja de animais Le Petite Puppy, em Nova York, proibiu seus funcionários de vender filhotes para pessoas visivelmente embriagadas. A regra busca impedir compras por impulso, sem garantia de cuidado com os animais depois do "porre".

THE TELEGRAPH

Polícia australiana pode exigir retirada de burca

A polícia do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, poderá exigir que mulheres islâmicas retirem as burcas em caso de suspeita de crime. Caso não cumpram a exigência, as mulheres podem receber multas de até US$ 5.900.

FRANCESA

80%

dos horários de trens na França serão alterados em dezembro. As mudanças são parte de um plano de obras para melhorar o transporte ferroviário do país

MSNBC

Tabloide é acusado de apagar dados de vítima

O britânico News of the World é acusado de apagar recados no celular de uma jovem assassinada. O jornal já teve profissionais presos por hackear celebridades.