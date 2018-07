WIRED

CIA quer usar o Google para "prever o futuro"

A Agência Central de Inteligência americana aposta em uma nova técnica de futurologia: o Google. A Iarpa, braço de pesquisa tecnológica da agência, desenvolveu um programa que recolhe no mecanismo de busca os termos mais usados em redes sociais e blogs para construir um mapa dos potenciais próximos alvos de terrorismo no mundo.

GUARDIAN

Cidade cria plano para combater ataque zumbi

A cidade britânica de Bristol está preparada para combater uma grande ameaça dos filmes de terror: a invasão de zumbis. O conselho municipal incluiu em uma estratégia geral de defesa quatro níveis de alerta para o caso de um ataque dos mortos-vivos.

THE DAILY BEAST

Detento exige na Justiça ter direito a pornografia

Kyle Richards, um ladrão de bancos preso no Michigan, processa o Estado para ter acesso a pornografia enquanto cumpre a pena. Richards pediu aos carcereiros que fornecessem revistas masculinas, mas teve o pedido negado e resolveu recorrer à Justiça.

AUSTRÍACA

10 mil euros

encontrados por duas crianças em Salzburgo, na Áustria, foram entregues ao setor de achados e perdidos a cidade. Os meninos ganharão uma recompensa

THE NEW YORK TIMES

Los Angeles prepara motoristas para o caos

A cidade americana de Los Angeles prepara seus cidadãos para 53 horas de caos no trânsito. Entre os dias 16 e 18, a principal via de tráfego que corta a cidade - a Interstate 405, com um fluxo de 500 mil carros por dia - será totalmente fechada para reparos.