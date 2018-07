THE GLOBE AND MAIL

Islândia quer exigir receita para cigarros

A Islândia pode adotar uma medida extrema para conter o avanço de doenças relacionadas ao tabagismo: uma proposta de lei que tramita no país exige que o consumidor apresente uma receita médica para a compra de cigarros. O índice de fumantes do país é um dos menores da Europa, mas os legisladores buscam eliminar o fumo com a medida.

DER SPIEGEL

Mercado fecha as portas por "invasão" de aranha

Um supermercado alemão decidiu fechar as portas temporariamente para dedetização após um cliente ser atacado por uma aranha armadeira - espécie das mais venenosas. A aranha de 13 centímetros estava escondida em uma caixa de bananas.

HUFFINGTON POST

Mulher desaparecida é achada após 40 anos

A americana Lula Cora Hood foi encontrada pela família depois de 40 anos sem notícias. A filha de Lula, Grace Kivisto, tinha 15 anos quando a mãe desapareceu. Agora, com 55 anos, ela reencontrou a mãe, que sofre de distúrbio mental e vive na Flórida.

FRANCESA

60 mil

animais de estimação serão abandonados na França durante as férias de verão. A estimativa está em um documento de alerta que a Sociedade Protetora dos Animais entregou ao governo

WIRED

EUA: Exército promete canhão de laser em 2017

O Exército americano apresentou planos para realizar um dos maiores sonhos da ficção científica: um canhão de laser com capacidade destrutiva. A arma, dizem os militares, pode ficar pronta a partir de 2017 e será produzida em parceria com a Boeing.