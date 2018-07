Incas tinham escrita em 3D, diz pesquisador

Durante séculos, a civilização inca ficou conhecida por ser avançada, mas sem escrita. Gary Urton, da Universidade Harvard, pretende provar o contrário. O quipu, nó que registrava informações, seria o único exemplo de uma escrita em 3D. "Os quipus são um código de barras que podia ser "escaneado" por qualquer um com treinamento adequado", afirma.

BLOOMBERG

Chávez cita Nietzsche na luta contra o câncer

O presidente venezuelano, Hugo Chávez , recorreu à filosofia para descrever sua luta contra o câncer. Invocando o alemão Friedrich Nietzsche, ele disse no Twitter que está "diante de sua mais alta montanha e sua mais longa caminhada".

PERUANA

US$ 1 milhão

é quanto custou o "Cristo do Pacífico", inaugurado em Lima. A estátua tem 36 metros - 2 a menos que a do Rio - e foi feita no Brasil pela Odebrecht.

TREEHUGGER

Mulher é presa por plantar horta no jardim

Julie Bass, seis filhos e cidadã exemplar de Oak Park, no Estado de Michigan, foi condenada a 93 dias de prisão por plantar uma horta na frente de casa. Uma lei municipal permite só "plantas adequadas" no jardim - como grama, flores e arbustos.