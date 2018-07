WIRED

FBI tira do ar um fórum americano sobre a jihad

Criado por um casal de americanos e hospedado em um servidor do país, o fórum de discussão online Ansar al-Mujahideen foi tirado do ar pelo FBI. O espaço era classificado como um ponto de encontro para discussão da "guerra santa" pregada por extremistas islâmicos e continha mensagens incentivando e orientando possíveis atos terroristas.

RUSSIA TODAY

Rússia quer monitorar comentários na internet

O governo russo pretende apertar o cerco contra a comunicação de extremistas via internet e estuda criar um sistema para monitorar comentários em todos os sites do país. A imprensa reagiu acusando o Kremlin de buscar uma "censura disfarçada".

BBC

Klimt roubado pelos nazistas será devolvido

O quadro Litzlberg am Attersee, de Gustav Klimt, será devolvido ao bisneto do dono original. A pintura foi roubada em 1941, quando soldados nazistas tomaram a casa de Viktor Zuckerkandl, na Áustria, e a Gestapo confiscou sua coleção de arte.

AMERICANA

US$ 320

foi quanto pagou um motorista em Massachusetts por tentar recorrer de uma multa que lhe custaria US$ 15. Ele perdeu e teve de reembolsar o governo pelas custas processuais

ATLANTIC WIRE

Médicos propõem tirar crianças obesas dos pais

Em artigo publicado no Journal of the American Medical Association, dois médicos e professores de Harvard propõem que os pais percam a guarda de crianças obesas. O artigo defende que a culpa pelo peso excessivo é, quase sempre, da negligência dos pais.