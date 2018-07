THE NEW YORK TIMES

Prédio mais baixos são os preferidos em Tóquio

O trauma do terremoto devastador que atingiu o país em março mudou padrões no mercado imobiliário de Tóquio. A busca por apartamentos em prédios com 20 ou mais andares sofreu queda de 89% em abril. Muitos moradores desses edifícios buscaram imediatamente outros lugares, pelo pavor que sentiram quando as construções tremeram.

MSNBC

Nudismo está em queda nas praias da Alemanha

A Associação da Cultura do Corpo alemã, entidade que defende o nudismo, soou o alerta: o nudismo está ameaçado de extinção no país. Segundo a entidade, nas últimas três décadas, houve uma queda de 3,2 milhões no número de adeptos da prática nas praias.

NOLA.COM

Caminhão de bombeiros do WTC vai a exposição

O museu erguido em homenagem às vítimas do 11 de Setembro ganhará mais uma peça valiosa para exposição: um dos caminhões usados pelo Corpo de Bombeiros de Nova York. O veículo será transportado para dentro do museu por um guindaste.

RUSSA

2,5 milhões

de moradores precisariam deixar Moscou de acordo com um plano proposto na Assembleia da capital russa. A ideia é melhorar as condições de vida na cidade reduzindo a população

THE REPUBLIC

Americanos pagam por noite em cela de prisão

A penitenciária de Cole County, no Estado americano do Missouri, consegue renda extra alugando celas para curiosos passarem uma noite. Por US$ 30, cidadãos livres podem dormir em cubículos reservados aos detentos para "conhecer a experiência".