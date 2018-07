Correspondente de guerra há dez anos, o repórter americano David Axe resolveu transformar um dos maiores medos dos soldados no Iraque em quadrinhos. Axe criou uma história sobre as bombas plantadas por terroristas no caminho dos blindados que circulam com soldados pelo país. Ele próprio sofreu um ataque enquanto cobria o conflito.

Cão ataca um tubarão e vira sucesso no YouTube

A coragem de um cachorro australiano rendeu grande sucesso no YouTube. O vídeo do animal de estimação atacando um pequeno tubarão enquanto nadava em uma praia do município de Broome conseguiu quase 200 mil visitas em apenas 2 dias.

Cidade da França atrai "profetas do apocalipse"

A cidade francesa de Bugarach tornou-se uma meca para os que acreditam em um fim do mundo próximo. O vilarejo continua a atrair pessoas crentes de que será o único lugar a resistir a um apocalipse. A crença é alimentada há alguns anos pelo prefeito.

AMERICANA

US$ 300 mil foi o valor pago por um comprador anônimo pelos diários de Josef Mengele, o médico que chefiava experimentos para o regime nazista alemão. O leilão foi realizado em Connecticut

EUA devolverão estátua de Hércules à Turquia

A estátua de Hércules que está exposta no Museu de Belas Artes de Boston, nos Estados Unidos, será devolvida à Turquia. A peça é reivindicada por Istambul, que tenta concluir uma cruzada em busca de obras de arte roubadas do país ao longo da História.