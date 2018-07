MPR NEWS

Jovem cazaque corrige ferramenta do Google

Kyril Negoda, um estudante de 23 anos na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, não gostou de ter visto sua terra natal, Shakhtinsk, com poucos detalhes nos mapas do Google e resolveu dar uma mão à empresa. Negoda mapeou por conta própria toda a cidade, com alto nível de definição, e o material foi incorporado à ferramenta.

MSNBC

Carro cai em rio e dono se salva no porta-malas

O porta-malas foi a salvação para o dono de um carro que perdeu o controle do veículo e caiu em um rio nos Estados Unidos. O motorista conseguiu entrar rapidamente no porta-malas passando pelos bancos traseiros e sobreviveu ao acidente.

NEWS 24

Mulher paga funeral, mas cão é jogado no lixo

Carina Nel, de Johannesburgo, na África do Sul, pagou a uma empresa especializada pelo enterro de seu cão em um lugar adequado. Ao ir com o marido despejar lixo em um aterro sanitário, porém, ela descobriu o corpo do animal jogado entre os dejetos.

AMERICANA

45 dias

de prisão cumprirá um morador de Detroit por roubar, em uma pet shop, dois biscoitos caninos. John Henry Jackson admitiu a culpa e disse que os biscoitos eram para o cão de um vizinho

PATCH.COM

Americano é preso por forjar bomba em veículo

Jeffrey Boreman, de 37 anos, foi preso no Estado americano da Flórida por plantar uma bomba falsa no próprio carro. Policiais acharam o artefato e, rastreando a fabricação, viram que o próprio Boreman havia comprado os materiais do explosivo de mentira.