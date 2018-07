Cartaz para soldado cria discussão entre vizinhos

A família de Corey Burr, fuzileiro naval americano que combate no Afeganistão, colocou na porta de casa um cartaz de apoio ao rapaz e mensagens de patriotismo. A vizinhança não gostou, alegando que o painel viola as regras do condomínio onde os pais de Burr vivem. A associação de moradores exige na Justiça a retirada da homenagem.

GUARDIAN

Mulher de 94 anos briga com canguru em casa

Phyllis Johnson, de 94 anos, precisou enfrentar a vassouradas um canguru que invadiu sua casa em Charleville, na Austrália. Ela conseguiu atingir o animal e rastejou para fora de casa até que os policiais chegassem e imobilizassem o canguru com gás pimenta.

RUSSIA TODAY

Artista usa Medvedev como "Capitão Rússia"

O lançamento do novo filme Capitão América mexeu com os brios de um artista russo, que resolveu espalhar por Moscou cartazes do presidente Dmitri Medvedev caracterizado como Capitão Rússia. O autor da paródia preferiu não se identificar.

BRITÂNICA

75 mil

libras foi o valor pago por um colecionador por uma garrafa de vinho branco com 200 anos de idade. O Château d"Yquem alcançou em leilão o maior valor já pago por um vinho

INDIA INFOLINE

Rolls Royce "de caça" vai a leilão em Nova Délhi

O Rolls Royce utilizado por um marajá em 1925 durante suas caçadas será leiloado em Nova Délhi, capital da Índia. O veículo foi adaptado para acomodar armamento leve e pesado, incluindo dois pequenos canhões, usados para caçar tigres e elefantes.