A venda online de uma blusa causou tantas críticas à empresa Evil Twin que a marca resolveu suspendê-la. O motivo: o nome da peça era "Belsen Was a Gas", inspirado no campo de concentração nazista de Bergen-Belsen. O campo foi o local onde cerca de 50 mil prisioneiros judeus - entre eles, Anne Frank - foram mortos pelo governo de Hitler.

Autora lança livro com cheiros de Nova York

A escritora Amber C. Jones lançou um livro para quem não conhece ou quer recordar o aroma - ou o mau cheiro - de cada bairro de Nova York. As páginas são "perfumadas", liberando os odores sempre que o leitor esfrega o papel com um pouco de força.

Cidade tenta derrubar prefeito por briga de bar

Os moradores de Sheboygan, no Estado americano de Wisconsin, querem tirar do poder o prefeito Bob Ryan. Pela quinta vez, Ryan foi apanhado por policiais brigando em um bar, depois de beber demais e incomodar as mulheres de outros clientes.

MÔNACO

US$ 1 milhão é o valor somado de todos os carros em que uma mulher bateu de uma só vez em Monte Carlo. O acidente envolveu Ferrari, Porsche e Bentley

Grevistas podem deixar Ohio inteiro sem cerveja

A greve dos distribuidores de cerveja no Estado americano de Ohio pode secar os estoques de todos os bares. A ameaça foi feita pelo líder dos caminhoneiros que negociam com as empresas produtoras por melhores condições de trabalho e maior salário.