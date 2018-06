Westfield busca terrenos no Brasil para construção O grupo australiano Westfield, um dos maiores de administração de shoppings centers do mundo, foca na atração de grandes compradores, com lojas da Prada, Gucci e restaurantes refinados. O presidente da empresa, Peter Lowy, contudo, limita a expansão nos Estados Unidos, Reino Unido e poucos países, como o Brasil, segundo entrevista ao The Wall Street Journal.