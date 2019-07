Whisky é derramado em rio nos Estados Unidos

O incêndio do armazém da Jim Beam, maior companhia vendedora de Whisky do mundo, causou a destruição de cerca de 45 mil barris de whisky na região central do estado de Kentucky nos Estados Unidos. O fogo, que começou na última terça-feira, 02, foi extinguido durante este fim de semana.

Segundo as autoridades, a explosão causou um derrame do álcool no rio Ohio. A Agencia Ambiental de Kentucky comunicou por meio de suas redes sociais que são 37 km de comprimento da bebida que emanam desde o armazém. As autoridades ambientais afirmaram que mortes de peixes já foram relatadas.

Apesar da perda de dinheiro com o whisky derramado, os oficiais pretendem deixar o máximo de álcool possivel queimar, para diminuir o impacto nos rios nas proximidades. "Quanto mais for permitido queimar o destilado, menor será a quantidade para contaminar o rio", afirmou o diretor de gerenciamento de emergência do Condado de Woodford Drew Chandler. As imediações do armazém da companhia Jim Beam serão examinadas por especialistas, a fim de avaliar o impacto sobre a fauna e flora local.

A porta-voz Emily Bryson York, afirmou que não haverá interruções até suprir o resultado desta perda. "Continuamos a construir armazéns adicionais em Kentucky como parte dos planos de expansão de capacidade em curso", apontou.