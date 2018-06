WikiLeaks condena ameaça britânica contra Assange

"O WikiLeaks condena nos termos mais fortes possíveis o uso de intimidação por parte do Reino Unido", diz o comunicado do site. "Uma ameaça desta natureza é um ato hostil e extremo, que não é proporcional às circunstâncias, e um ataque sem precedentes aos direitos dos que pedem asilo em todo o mundo", afirma o texto. O australiano está na embaixada do Equador há oito semanas, desde que perdeu uma disputa jurídica para evitar ser extraditado para a Suécia, onde é procurado para responder por acusação de estupro. Ele nega o crime.

Assange irritou os Estados Unidos em 2010, quando seu site publicou documentos diplomáticos secretos. O fundador do WikiLeaks disse que teme que a Suécia o extradite para os EUA, porque acredita que ali sua vida corre perigo. O governo da Austrália informa que pouco pode fazer por Assange. As informações são da Dow Jones.