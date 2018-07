WikiLeaks pode fechar até fim do ano, diz Assange O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, disse nesta segunda-feira que problemas financeiros podem levar ao fechamento do website especializado em publicar segredos dos governos e das empresas, até o final deste ano. "Se o WikiLeaks não encontrar uma maneira de remover esse bloqueio, simplesmente não seremos capazes a continuar até o começo do Ano Novo", ele disse. O WikiLeaks informou que irá parar por um momento de publicar documentos e manterá o foco em obter dinheiro - ao explicar que o bloqueio imposto por empresas como Visa, MasterCard, Western Union e PayPal não deixou escolhas ao website.