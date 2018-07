William e Kate agradecem hospital por cuidados

"Nós sabemos que tem sido um período conturbado para o hospital e gostaríamos de agradecer a todos - funcionários, pacientes e visitantes - pela compreensão durante esse momento", disse o príncipe em comunicado.

O escritório do casal informou que Kate, a Duquesa de Cambridge, deu à luz um menino de 3,8 quilos às 16h24 (horário local) na segunda-feira. Nesta terça-feira, o palácio afirmou que "mãe, filho e pai passam bem nesta manhã".

A família deve permanecer no hospital até a noite de hoje ou manhã de quarta-feira. Enquanto isso, o rosto do bebê e seu nome permanecem um mistério.

Os meios de comunicação britânicos também celebram o nascimento e muitos jornais editam edições especiais. "É um menino!" pode-se ler na primeiras páginas de muitos diários. O jornal mais vendido do país, The Sun, alterou temporariamente seu nome para "The Son" em homenagem ao pequeno herdeiro do trono. Fonte: Associated Press.