William e Kate visitam memorial do 11 de Setembro

NOVA YORK, EUA - O príncipe William e sua mulher, Kate Middleton, visitaram, nesta terça-feira, o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro. O casal real atravessou a praça do memorial sob chuva e vento. Sessenta e sete cidadãos britânicos morreram no ataque terrorista de 2001 que deixou mais de 2,7 mil mortos no total.

A duquesa de Cambridge conversou com funcionários do memorial antes de colocar um buquê de flores em um dos espelhos d'água construídos no lugar das torres que foram derrubadas. William e Kate visitaram várias galerias dentro do museu e assinaram no livro de visitantes.

Príncipe William e a duquesa passarão, no total, três dias nos EUA em visita oficial. Na noite de segunda-feira, eles assistiram a um jogo de basquete no Barclays Center, no Brookly, onde próximos de celebridades e atletas. No mesmo dia, mas cedo, William viajou para Washington, onde se encontrou com o presidente Barack Obama, enquanto Kate, grávida de seu segundo filho, visitou instituições de caridade no bairro do Harlem. / AP