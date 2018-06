WSJ: Câmara dos EUA rejeita proposta de Orçamento

A votação sobre a resolução do Orçamento, que foi derrotada por 382 contra 38 votos, mostra o quão distante os republicanos e democratas permanecem no Congresso sobre como lidar com a dívida crescente nos EUA.

A medida foi encabeçada pelos representantes Jim Cooper (Tennessee) e Steve LaTourette (Ohio), que exortaram seus colegas a começar a trabalhar em um acordo bipartidário. "Se não agora, quando ?", perguntou LaTourette a seus colegas antes da votação. A Câmara dos Representantes deve aprovar, principalmente em linhas partidárias, a resolução elaborada pelo presidente da comissão de Orçamento Paul Ryan (Wisconsin).

A derrota da proposta de Cooper/Latourette já era esperada. O apoio significativo à medida teria sinalizado que os legisladores dos dois partidos podem estar prontos para iniciar as negociações, mesmo antes das eleições de novembro. As informações são da Dow Jones.