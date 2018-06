WSJ: Chávez enfrenta 'novas complicações', diz Maduro O presidente venezuelano Hugo Chávez enfrenta "novas complicações" e permanece em estado "delicado", uma vez que se recupera de uma cirurgia para retirada de um câncer realizada em Cuba, como informou na noite deste domingo, em um discurso pela televisão, o vice-presidente do país, Nicolás Maduro, citado em reportagem do "The Wall Street Journal".