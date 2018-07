WSJ: produtor do vídeo anti-Islã é preso nos EUA As autoridades federais em Los Angeles prenderam, nesta quinta-feira, o produtor do filme "Inocência dos Muçulmanos", Nakoula Basseley Nakoula, sob a acusação de que violou termos da liberdade condicional, informa o jornal norte-americano "The Wall Street Journal". Nakoula, cristão egípcio, foi condenado em 2010 por fraude bancária, informou o porta-voz da Procuradoria dos EUA em Los Angeles, Thomas Mrozek. O produtor foi indiciado na tarde desta quinta-feira, em um tribunal federal de Los Angeles.