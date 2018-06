WSJ: Sandy faz primeira vítima fatal nos EUA O furacão Sandy, reclassificado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, pela sigla em inglês) tocou a terra firme como ciclone pós-tropical, próximo a Atlantic City, em Nova Jersey, aproximadamente às 20h desta segunda-feira, no horário local, (22h, no horário de Brasília), ainda com ventos característicos de furação, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. As informação são do "The Wall Street Journal".