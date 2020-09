Wuhan, cidade chinesa onde começou a pandemia de covid-19, reabre as escolas e jardins de infância

Quase 1,4 milhão de estudantes retornaram às aulas nesta terça-feira, 1º, em cerca de 2,8 mil jardins de infância e escolas dos ensinos básico e fundamental em Wuhan, cidade na região central da China onde o novo coronavírus surgiu, no fim de 2019.

As escolas de todo o país - fechadas no fim de janeiro por causa da pandemia - voltaram a abrir de forma gradual. Porém, em Wuhan, as escolas de ensino básico e fundamental ficaram fechadas por sete meses. Apenas as escolas de ensino médio da cidade tinham retomado as atividades em maio.

As instituições de ensino seguem protocolos para evitar os riscos de novos surtos: os alunos devem usar máscaras e evitar, na medida do possível, o transporte coletivo.

De acordo com dados oficiais, Wuhan concentrou 80% das mais de 4,6 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus na China. Para controlar a expansão do vírus, a cidade permaneceu 76 dias em confinamento no início do ano. Meses depois, Wuhan também organizou em maio uma campanha de testes em larga escala para a população de 11 milhões de pessoas./ AFP