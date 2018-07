WWF da Espanha retira rei de presidência honorária A organização não governamental World Wildlife Fund (WWF) informou neste sábado que sua unidade na Espanha tirou o rei Juan Carlos do posto de presidente honorário - cargo que ele ocupa desde 1968 - em função da participação do monarca em uma caçada a elefantes recentemente em Botsuana. O ato seria incompatível com o objetivo do grupo de conservar as espécies ameaçadas de extinção.