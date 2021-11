'Xamã do Capitólio' é condenado a 3 anos e 5 meses de prisão por invasão

WASHINGTON - A Justiça americana condenou a 3 anos e 5 meses de prisão o extremista de direita Jacob Chansley, o homem que participou da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos fantasiado de xamã, com um chapéu de viking.

Em setembro, Chansley, natural do estado do Arizona, se declarou culpado no tribunal federal do Distrito de Columbia, que o julgou pela acusação de obstruir um procedimento oficial durante uma sessão do Congresso no dia 6 de janeiro, quando ocorreu o ataque ao

Capitólio.

Durante a invasão, a fantasia de Chansley viralizou nas redes sociais, e algumas pessoas chegaram a compará-lo com um viking, ou um xamã. Outras pessoas destacaram sua aparecência similar à do cantor Jay Kay, vocalista da banda Jamiroquai/ EFE