Xangai aperta controle sobre microblogs

Pequim e a província de Guangdong, localizada no sul do país, já haviam ordenado que usuários de weibos (microblogs semelhantes ao Twitter) registrassem seus nomes reais. Com a medida, as autoridades buscam aumentar o controle sobre a internet.

As decisões governamentais ocorrem em meio a uma onda de agitação social que tem se concentrado em Guangdong. Moradores protestam contra a desapropriação de terras e uma usina de energia instalada na província - que estaria causando doenças na população.

Moradores recentemente postaram fotos e relatos em weibos, desafiando os esforços oficiais para bloquear notícias dos incidentes na região. As informações são da Dow Jones.