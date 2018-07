Xarope contaminado mata 16 pessoas no Paquistão

Todas as mortes ocorreram nos últimos três dias em hospitais da cidade de Lahore, no leste do Paquistão, disse Multan Khan, oficial da polícia local.

De acordo com ele, todas as vítimas eram dependentes químicos e teriam ingerido o remédio na tentativa de se drogarem. Duas pessoas continuam internadas no principal hospital de Lahore.

Multan Khan disse ainda que a polícia prendeu os proprietários de três farmácias que venderam os xaropes para as vítimas.

Amostras do xarope em questão foram enviadas a um laboratório para determinar se o produto continha elementos tóxicos. As informações são da Associated Press.