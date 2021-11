Xi Jinping adverte que tensões na Ásia-Pacífico lembram 'Guerra Fria'

O presidente da China, Xi Jinping, advertiu nesta quinta-feira, 11, sobre o perigo de retorno às divisões da época da Guerra Fria na região Ásia-Pacífico, cenário do aumento da rivalidade entre Washington e Pequim em vários temas, incluindo Taiwan.

Antes de uma reunião virtual com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na próxima semana, Xi afirmou que os países da região devem trabalhar juntos nos desafios comuns, que vão de temas como a pandemia de covid-19 ao comércio.

Leia Também China e EUA batalham pela influência no Pacífico em nova Guerra Fria

"As tentativas de traçar barreiras ideológicas ou formar pequenos círculos com base na geopolítica estão condenados ao fracasso", disse em uma conferência empresarial virtual paralela à reunião de cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) organizada pela Nova Zelândia.

"A região da Ásia-Pacífico não pode nem deve recair na confrontação e na divisão da época da Guerra Fria", disse.

O discurso aconteceu poucas horas depois do anúncio surpreendente de um acordo entre China e Estados Unidos para acelerar conjuntamente a ação a favor do clima, durante a reunião de cúpula COP-26 em Glasgow.

Sem mencionar diretamente o pacto, o líder chinês declarou que "todos podemos embarcar em um caminho de desenvolvimento sustentável, verde e com baixas emissões de carbono".

"Juntos podemos marcar o início de um futuro de desenvolvimento verde", afirmou.

Com a tímida aproximação, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse que os presidentes dos dois países, que não se reuniram pessoalmente desde a chegada de Biden ao poder, em janeiro, terão conversas por videoconferência em breve.

A imprensa informou que o encontro acontecerá na próxima semana.

Taiwan e outros temas

Além da possível cooperação climática, os pontos de tensão na Ásia-Pacífico entre as duas potências são inúmeros, com destaque para Taiwan.

Pequim aumentou a pressão militar sobre a ilha governada democraticamente, que o regime comunista considera parte de seu território, com a incursão de um número recorde de aviões militares em sua zona de identificação de defesa aérea em outubro.

O governo dos Estados Unidos respondeu e expressou o compromisso de ajudar militarmente Taiwan.

"Vamos garantir que Taiwan tenha os recursos para sua defesa, porque o propósito aqui é não chegar ao ponto em que alguém tenta mudar o status quo pela força", disse Blinken na quarta-feira em um evento organizado pelo jornal New York Times.

Além da divergência sobre Taiwan, a China também reivindica a maior parte do Mar da China Meridional, uma zona rica em recursos por onde transitam bilhões de dólares de mercadorias por ano.

Na questão, o país enfrenta a maioria dos países da área: Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e inclusive Taiwan.

Aukus

A crescente influência e agressividade chinesa no cenário internacional levaram Estados Unidos, Reino Unido e Austrália a criar uma nova aliança em setembro (Aukus), que equipará Canberra com submarinos de propulsão nuclear.

O Aukus prevê uma ampla gama de colaboração diplomática e tecnológica, da segurança cibernética à inteligência artificial, mas em seu núcleo está um acordo para iniciar consultas para ajudar a Austrália a adquirir a frota de submarinos, que não serão equipados com armas nucleares.

Submarinos nucleares são mais rápidos, mais difíceis de detectar e mais letais do que os movidos a diesel. Atualmente, apenas seis países operam submarinos movidos a energia nuclear, e os EUA haviam compartilhado a tecnologia apenas com o Reino Unido.

A entrega dos equipamentos vai demorar vários anos, mas a China, que não foi mencionada diretamente no anúncio, ficou furiosa. O acordo também irritou a França, que havia assinado um contrato de submarinos convencionais com a Austrália, que foi encerrado.

Vacinação contra a covid-19

Durante a conferência empresarial, Xi Jinping pediu um esforço conjunto para fechar a "lacuna de imunização" e fazer com que as vacinas contra a covid-19 sejam mais acessíveis aos países em desenvolvimento.

"Devemos traduzir o consenso de que as vacinas são um bem público mundial em ações concretas para garantir sua distribuição justa e equitativa", afirmou.