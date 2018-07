Xi Jinping começa visita oficial à Tanzânia O presidente chinês, Xi Jinping, chegou ontem a Dar es Salaam, na Tanzânia, primeira etapa da viagem que o levará ainda à África do Sul e à República do Congo. O líder chinês permanecerá até a segunda-feira na Tanzânia, um país que mantém estreitas relações com a China há longo tempo. Na noite ontem, Xi e o presidente tanzaniano, Jakaya Kikwete, assinariam 16 acordos, em particular sobre reforma de infraestruturas portuárias e de saúde. Essa é a primeira viagem internacional de Xi, que substituiu o ex-presidente Hu Jintao neste mês.