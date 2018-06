Xi Jinping diz que reformas entraram em 'fase profunda'

"Sabemos que as reformas e a abertura são um processo em andamento que nunca vai parar. As reformas na China entraram numa fase profunda, onde os problemas que pedem para ser resolvidos são todos difíceis", disse o presidente, acrescentando que é preciso coragem para seguir adiante com as reformas.

"Devemos nos preparar para entrar na montanha, totalmente conscientes de que poderemos nos deparar com tigres", disse Xi, citando um ditado chinês.

O líder chinês disse ainda acreditar que os esforços para aprofundar as reformas de forma abrangente vão não apenas garantir um forte impulso para a modernização da China, como também trazer novas oportunidades de desenvolvimento para o mundo.

Para observar e entender a China apropriadamente, comentou Xi, é necessário ter em mente tanto o passado quanto o presente do gigante asiático e buscar referências nas conquistas e formas de pensar do país.

Xi comentou também que a China não pode copiar o sistema político ou o modelo de desenvolvimento de outros países "porque não serviriam para nós e poderiam ter consequências catastróficas". "O fruto pode ter a mesma aparência, mas com sabor bem diferente", comentou.

A Bélgica é a última parada de uma viagem de Xi a quatro nações da Europa, com início na Holanda e que incluiu também França e Alemanha.