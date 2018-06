Xi Jinping incentiva Grécia a aumentar participação nas 'Novas Rotas da Seda'

PEQUIM - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se neste sábado, 13, com o primeiro ministro grego, Alexis Tsipras, a quem estimulou a expandir a cooperação bilateral em infraestrutura, telecomunicações e no setor marítimo.

Xi recebeu Tsipras no Grande Palácio do Povo antes do fórum das Rotas da Seda, no qual participam o primeiro ministro grego e líderes de quase 30 países, como os presidentes da Espanha (Mariano Rajoy), Rússia (Vladimir Putin), Argentina (Mauricio Macri) e Chile (Michelle Bachelet).

O mandatário chinês quer ter breves encontros bilaterais com todos os chefes de Estado para impulsionar o chamado plano de desenvolvimento mundial, que Xi lançou em 2013 para melhorar a conectividade entre a Europa, Ásia, África e outras regiões do mundo.

A Grécia é considerada um ponto chave da iniciativa, especialmente pelo tráfego marítimo, já que desde agosto de 2016 a gigante chinesa do transporte naval Cosco controla o principal porto grego, de Pireu, por meio de um contrato de 36 anos.

Já em 2009, o grupo Cosco adquiriu um dos dois terminais de carga de Pireu e depois construiu um terceiro para finalmente no ano passado adquirir 67% das ações da instalação, o maior centro logístico para a distribuição de mercadorias no Mar Mediterrâneo Oriental. / EFE