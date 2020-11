Xi Jinping parabeniza Joe Biden pela vitória na eleição americana

O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma declaração formal parabenizando o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira, 25. A declaração chinesa ocorre semanas após a confirmação da vitória, contestada sem evidências pelo presidente Donald Trump e que estava dificultando o trabalho da equipe de transição do democrata.

A reação inicial da China à eleição presidencial dos EUA foi muito cautelosa. Pequim se limitou a enfatizar em 13 de novembro que os resultados deveriam ser confirmados "de acordo com a lei dos Estados Unidos".

Xi Jinping expressou esperança de que os dois países possam promover o desenvolvimento saudável e estável das relações, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. Em sua mensagem a Biden, Xi disse que "o desenvolvimento saudável e estável das relações EUA-China é consistente com os interesses fundamentais de ambos os povos".

O vice-presidente chinês Wang Qishan parabenizou a companheira de chapa de Biden, Kamala Harris, por ter sido eleita vice-presidente. A China era um dos poucos países que ainda não tinha entrado em contato para parabenizar Joe Biden.

As relações entre os Estados Unidos e a China estão em um ponto historicamente baixo devido à enérgica agenda diplomática e comercial do presidente Donald Trump, que impôs tarifas, sanções às empresas do gigante asiático e manteve uma retórica inflamada contra a China.

No início da crise do coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, Trump acusou Pequim de falta de transparência e de ter recebido o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). / EFE e Reuters