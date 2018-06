Xi se cercará de aliados para aplicar reformas O presidente da China, Xi Jinping, planeja promover vários aliados políticos nos próximos meses como parte da ampla reforma no Partido Comunista, no governo do país e nas Forças Armadas, segundo três fontes diferentes ligadas ao novo líder em Pequim. A reformulação permitirá a Xi, que também é o líder do PC chinês e chefe militar do país, ampliar sua base de poder para aplicar sem oposição as reformas divulgadas este mês na sessão plenária dos atuais líderes do partido, disseram as fontes.