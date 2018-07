Xiitas abandonam negociação com monarquia no Bahrein Os representantes do Al Wefaq, maior partido político xiita do Bahrein, abandonaram hoje as negociações com a monarquia sunita do país. Dois destacados integrantes da agremiação disseram que a decisão foi tomada por se considerar que o grupo dominante não leva a sério as demandas por mais direitos e liberdade política.