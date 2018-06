Xiitas conquistam um terço do Parlamento Os candidatos xiitas obtiveram 17 das 50 cadeiras da Assembleia Nacional do Kuwait, segundo a Comissão Eleitoral. Trata-se de um resultado histórico para a comunidade, que representa 30% dos 1,2 milhão de kuwaitianos. O grupo que mais perdeu foi o dos muçulmanos sunitas, que tinha 23 deputados no Parlamento e agora tem 4.