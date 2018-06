Xiitas desfilam com armas no Iraque

Enquanto al-Maliki passa por forte pressão, a exibição do forte armamento possuído pelas milícias xiitas indicou que forças que estão além do controle de Bagdá podem estar forçando o conflito na direção de uma batalha sectária.

Militantes sunitas controlam a cidade de Fallujah em Âmbar e partes de Ramadi desde janeiro. A vasta província de Anbar vai do extremo oeste de Bagdá até a Jordânia e a Síria. A luta em Anbar interrompeu o uso de uma via expressa que ligava Bagdá à fronteira com a Jordânia, uma passagem importante para pessoas e mercadorias.

Em Bagdá, cerca de 20 mil homens em trajes de combate marcharam pelo distrito de Sadr City com rifles, metralhadoras, lançadores múltiplos de foguetes, artilharia de campo e mísseis. Desfiles parecidos ocorreram em cidades ao sul como Amarah e Basra.

Oficiais do exército afirmaram que a milícia Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) e outros rebeldes aliados tomaram a passagem na fronteira com a Síria após um dia de confronto com as tropas iraquianas numa batalha que deixou cerca de 30 soldados iraquianos mortos. Segundo os militares, após a ocupação o trânsito de pessoas entre os dois pises está acontecendo livremente, o que permite que os militantes obtenham armamentos com mais facilidade.

Já o prefeito de Rawah, Hussein AIi al-Aujail, afirmou que militantes capturaram a cidade este sábado. O exército local e a polícia se retiraram quando os militantes tomaram o controle, declarou. De acordo com ele, escritórios do governo foram saqueados na cidade a 275 quilômetros de Bagdá.

Os episódios reforçam a crescente pressão para a formação de um novo governo no Iraque. A Casa Branca, que também defende a saída de Al-Maliki do poder, culpa o primeiro-ministro pela pior crise desde a retirada das tropas norte-americanas do país, no final de 2011. Fonte: Associated Press.