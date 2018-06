Xiitas fazem demonstração de apoio ao governo do Iraque Manifestantes xiitas tomaram as ruas da capital do Iraque neste sábado para demonstrar apoio ao governo do primeiro-ministro do país, Nouri Al-Maliki, que tem enfrentado protestos em províncias sunitas, em um sinal de crescentes tensões na região. Sob forte segurança, cerca de duas mil pessoas fizeram parte da manifestação de apoio em Bagdá, segurando fotos do premiê.