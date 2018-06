Xiitas protestam após onda de ataques A minoria xiita do Paquistão saiu ontem às ruas, um dia depois de mais de cem integrantes da comunidade morrerem em atentados à bomba. Eles denunciaram a falta de proteção na cidade de Quetta, a principal da Província do Baluquistão, perto do Afeganistão. Líderes xiitas recusam-se a enterrar os mortos até que recebam garantias de segurança. Grupos radicais sunitas estariam por trás dos atentados.