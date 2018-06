Yahoo nega que faça vigilância generalizada de e-mails 

A empresa Yahoo negou nesta quarta-feira, 5, que realize uma vigilância generalizada das mensagens de e-mails de seus usuários após a divulgação, na imprensa, de que havia aceitado fazer o monitoramento a pedido dos serviços de inteligência dos EUA.

Segundo reportagem da agência Reuters, publicada na terça-feira, a companhia de tecnologia teria feito varreduras, em segredo, de milhões de mensagens eletrônicas. Em um comunicado enviado ontem à agência France Presse, a empresa afirmou que essa informação era “enganosa”.

“Interpretamos de maneira restritiva cada pedido do governo para obter dados dos usuários para reduzir ao mínimo o que é divulgado”, informou o Yahoo. “O monitoramento dos e-mails descrito pela reportagem não existe em nosso sistema informático.”

Segundo a Reuters, que cita como fonte antigos empregados da empresa Yahoo, o grupo criou em 2015 um programa a pedido do governo para fazer essas varreduras indiscriminadas nos e-mails recebidos por seus usuários de acordo com palavras-chave fornecidas pelos serviços de inteligência americanos. Os serviços tinham, depois, acesso às mensagens consideradas suspeitas. A reportagem da Reuters afirma que o cumprimento da demanda das agências de informação dos EUA teria sido determinado pela executiva-chefe do Yahoo, Marissa Mayer.

Em um comunicado divulgado ainda na terça-feira, o Yahoo emitiu breve comentário. “Yahoo é uma empresa que respeita a lei e atua em conformidade com as leis dos EUA”, afirmou. A Agência de Segurança Nacional (NSA) e o FBI, polícia federal americana, não quiseram emitir comentários. / AFP